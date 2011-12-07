Медики РКБ и центральных районных больниц создали реестр переболевших коронавирусом пациентов

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Медики РКБ совместно с коллегами центральных районных больниц создали реестр переболевших коронавирусом пациентов. Углубленная диагностика организма будет проводится для тех людей, у которых могут ожидаться осложнения после перенесенного коронавируса.
«В основном, пациентов приходится лечить по фибрилляциям сердца. Это опасное состояние, когда сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к инсультам», — сообщил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.
По его словам, только в одном Спасском районе врачи смогли предотвратить риски инсультов у 22 пациентов. Семи пациентам врачи удалили тромбы.
Всем, кто состоит в реестре, будет предоставлен паспорт здоровья, в котором будут расписаны рекомендации и риски для его владельца.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в РКБ стала доступна процедура диагностики легких у переболевших COVID-19.