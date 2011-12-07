Медики РКБ и центральных районных больниц создали реестр переболевших коронавирусом пациентов

Медики РКБ совместно с коллегами центральных районных больниц создали реестр переболевших коронавирусом пациентов. Углубленная диагностика организма будет проводится для тех людей, у которых могут ожидаться осложнения после перенесенного коронавируса.

«В основном, пациентов приходится лечить по фибрилляциям сердца. Это опасное состояние, когда сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к инсультам», — сообщил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

По его словам, только в одном Спасском районе врачи смогли предотвратить риски инсультов у 22 пациентов. Семи пациентам врачи удалили тромбы.

Всем, кто состоит в реестре, будет предоставлен паспорт здоровья, в котором будут расписаны рекомендации и риски для его владельца.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в РКБ стала доступна процедура диагностики легких у переболевших COVID-19.