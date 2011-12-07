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Как узнать показатель свертываемости крови

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО», в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, могут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).
Акция при поддержке Российского кардиологического общества пройдет в 25 городах России, в том числе и в Казани. Экспресс-диагностику можно пройти 12 октября с 9.00 до 14.00 в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница №2» по адресу: ул.Чехова, 1а (кабинет забора крови).Чтобы пройти диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-100-19-68, сообщают организаторы.МНО (международное нормализованное отношение) - жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин и др.) - препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - инсульта и инфаркта.Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной - риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО как минимум раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. Вовремя проведенная экспресс-диагностика за несколько минут помогает скорректировать дозу приема препаратов за один прием и сохранить жизнь многим людям.
КВ
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