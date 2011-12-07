Стоит ли пожилым делать прививку от гриппа?

— Дмитрий Владимирович, правда ли, что людям в возрасте 60+ делать прививки от гриппа бесполезно, якобы их иммунная система уже не вырабатывает антитела?

— Мнение, что людям старше 60 лет ставить прививки бесполезно, — глубокое заблуждение. Наоборот, вакцинация от гриппа особо им показана, поскольку иммунная система лиц старшего возраста хорошо отвечает на введение вакцины.

— В Татарстан пришла очередная партия вакцины от гриппа. Наши читатели интересуются, не поздно ли в ноябре делать прививку?

— В настоящее время делать прививку от гриппа еще не поздно. Случаев этой инфекции в Татарстане пока не зарегистрировано. Сейчас идет подъем заболеваемости ОРВИ. Согласно многолетним данным, массовый подъем заболеваемости гриппом начинается после новогодних каникул. Учитывая время формирования иммунитета, вакцинацию от гриппа необходимо завершить до 1 декабря.

— Активно обсуждается и информация о прививке от коронавирусной инфекции. Есть ли в Татарстане те, кто уже получил прививку от COVID-19?

— Да, Татарстан получил 42 дозы прививки от COVID-19. На сегодняшний день 24 человека, это медицинские работники, получили первую прививку. Все хорошо перенесли вакцинацию. Жалоб и осложнений не зарегистрировано. Сейчас идет подготовка ко второй вакцинации.

Беседовала Лариса ХАРИСОВА