Минздрав РТ: Дозы вакцины от коронавируса можно делать в разных пунктах вакцинации

В Минзраве РТ напомнили, что второй компонент прививки от коронавируса необязательно делать в том же пункте, где делалась первая привика. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов.

«И первый, и второй компонент делаются во всех прививочных пунктах», — сказал специалист.

Спикер уточнил, что даже если первая прививка была сделана в другом городе, например в Москве, второй компонент можно получить в Казани. Это не проблема.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на следующей неделе в Татарстане начнут вакцинировать иностранцев.