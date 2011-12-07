В Татарстан из-за границы прилетело 134 человека с коронавирусом

Роспотребнадзор РТ подсчитал количество прибывших из-за границы граждан, у которых был выявлен коронавирус. Итоги озвучила Заместитель руководителя татарстанского управления Роспотребназора Любовь Авдонина.

По ее словам, всего было выявлено 199 случаев коронавируса. В Татарстан из-за границы прилетело 134 человека с положительным ПЦР тестом на коронавирус. При этом на российских курортах заразилось 65 человек.

За последние сутки 585 человек прошли ПРЦ тест в аэропорту Казани. Проверено 45 самолетов, 12 из которых были международными.

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