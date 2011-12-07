В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 282 858 человек, об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения РТ г. Казани Владимир Жаворонков.

«На 13 мая было вакцинировано 282858 человек, из них 192658 получили вторую прививку», сказал Жаворонков.

Он добавил, что всего в республике со статусом «выздоровело» зафиксировано 17923 человека.

Также он напомнил, что в Татарстане работает 153 пункта вакцинации. За общее время работы вакцинирования в торговых центрах нам удалось привить 66756 татарстанцев. Вакцинируют такими препаратами, как «Спутник V», «ЭпиВакКорона».

В свою очередь, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина заявила, что на сегодня тенденции к росту или снижению случаев заболевания ковидом нет.

«Мы регистрируем в среднем 35 случаев коронавирусной инфекции в день. На сегодняшний день в республике насчитывается 20944 случая заболевания COVID-19 с 15 марта 2020 года», — сказала Авдонина.

После майских праздников ситуация с COVID-19 стабилизировалась, без тенденции к росту или снижению. Спикеры призвали всех жителей республики быть благоразумными, соблюдать масочный режим, дистанцию и обрабатывать контактные поверхности помещений антисептиками, что поможет взять ситуацию под контроль и летний период прожить в спокойном режиме.