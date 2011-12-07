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Эпидемиолог: Вероятность повторно заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна

Врач рассказала, что даже в случае повторного заражения болезнь протекает легко.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что повторное заражение COVID-19 после вакцинации происходит нечасто, либо протекает в лёгкой форме.

«При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу, сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться», — сообщила Пшеничная.

Также она отметила, что в случае заражения после вакцинации болезнь будет протекать без осложнений, что уже является веской причиной сделать прививку.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 1 июня в Казани началась вакцинация у станций метро.

КВ
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