Эпидемиолог: Вероятность повторно заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что повторное заражение COVID-19 после вакцинации происходит нечасто, либо протекает в лёгкой форме.

«При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу, сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться», — сообщила Пшеничная.

Также она отметила, что в случае заражения после вакцинации болезнь будет протекать без осложнений, что уже является веской причиной сделать прививку.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 1 июня в Казани началась вакцинация у станций метро.