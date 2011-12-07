Онколог опроверг слухи о связи между вакциной от ковида и развитием рака

Провела онлайн-встречу заместитель премьер-министра Республики Татарстан, руководитель Оперштаба Лейла Фазлеева.

«Любое сочетанное заболевание, особенно такое серьезное, как рак, — это дополнительные риски не только тяжелого течения болезни, но и летального исхода. К сожалению, ряд наших пациентов, которые имеют хорошие шансы на выздоровление, при присоединении ковидной инфекции не справляются с дополнительной нагрузкой. Они погибают либо от обострившегося онкологического процесса, либо от ковидной инфекции», — отметил Эдуард Нагуманов.

Врач рассказал, что на данный момент более 110 тысяч татарстанцев находятся на диспансерном учете с разными онкологическими диагнозами. Около 75 тысяч из них прошли необходимые курсы лечения и у них сейчас стадия устойчивой ремиссии. Но они все равно находятся под постоянным наблюдением врачей, чтобы предотвратить возможный рецидив болезни. Это группа считается излеченной, и онкологи им советуют привиться.

Вторая группа пациентов — те, кто находится в процессе лечения. Им вакцинацию могут провести только по назначению лечащего врача-онколога.

В острый период течения болезни вакцинации лучше избегать. Это правило касается всех хронических заболеваний. Но хронические заболевания — это не противопоказание к прививке. После того, как состояние человека нормализуется, привиться можно

﻿— онколог Эдуард Нагуманов.

К онкобольным, которым по медицинским показаниям пока вакцинироваться нельзя, требуется особенный подход. Для них нужно создавать «иммунную прослойку»: важно, чтобы все, кто работает и общается с такими пациентами, были привиты. Кстати, практически все сотрудники онкослужбы Татарстана привились против ковида. Родственники таких пациентов тоже должны пройти вакцинацию, чтобы не подвергать угрозе заражения человека, который в данный момент сам не может привиться по медицинским показаниям.

Один из самых частых вопросов, которые задают врачам: правда ли, что вакцина против ковида может привести к возникновению раковой опухоли? Эдуард Нагуманов разъяснил, что ни одна из вакцин не может стать причиной развития онкологических заболеваний. Рак развивается не от прививки, а от постоянных стрессов, нездорового, малоподвижного образа жизни, неправильного питания, неблагоприятной экологической ситуации и других факторов, которые никак не связаны с вакциной против ковида.