Что может привести к бесплодию?

Понятно, что установить причину и разработать схему лечения может врач на очном приеме. Ведь бесплодие — это целый комплекс патологий органов малого таза и эндокринной системы. Но можно ли заранее подстелить соломку, избежать возможного негативного воздействия на репродуктивную систему?

Эту тему «КВ» обсудили с казанским врачом-гинекологом Аллой Ибрагимовой. По ее мнению, существенное влияние на репродуктивность оказывают сразу несколько факторов.

— Алла Алексеевна, какие факторы влияют на возможность забеременеть в будущем?

— За последние полвека репродуктивное поведение людей изменилось кардинально. Если наши мамы вступали в детородный возраст сразу после свадьбы, стремились выйти замуж пораньше, в 20 — 22 года, то сейчас средний возраст первородящей сместился к 28 — 30. Я и сама на приеме, видя беременную пациентку, которой 22 года, иногда невольно отмечаю про себя: «Какая молодая!». Почему говорю про возраст? Каждый месяц с начала месячных (менструаций) почти каждая женщина теряет по одной самой качественной и здоровой яйцеклетке. Ежегодно это 10 — 12, а то и чуть больше здоровых яйцеклеток. И в первую очередь теряется самая лучшая! Таким образом, поскольку средний возраст начала менструаций сегодня около 12 лет (кстати, он становится все более ранним), то получается, что к 22 годам уже использовано более 100 самых лучших яйцеклеток. Прибавьте к этому растущую с возрастом вероятность генетических поломок и другие факторы.

К проблемам с зачатием также приводит более свободное половое поведение. Не хочу показаться ханжой, но риск любых инфекционных заболеваний с ростом числа половых партнеров увеличивается — такова статистика. После перенесенных инфекционных заболеваний растет число спаек на яичниках и маточных трубах, выше риск возникновения кисты и полипов в матке. Поражаются яичники — начинаются гормональные нарушения, что опять же ведет к отсутствию овуляции. Круг замыкается.

— Насколько велико влияние стресса?

— Существенно. Причем у женщины меняется гормональный фон, порой настолько серьезно, что это приводит к стойкому отсутствию овуляции. По сути, организм выстраивает защиту по принципу: такая опасность кругом, куда еще детей-то рожать? А что такое стресс? Это и напряженный график работы, и несколько мест работы одновременно, и хроническая усталость. Порой еще и внутренние причины — неуверенность в себе, завтрашнем дне, навязчивые мысли, страхи. Иногда достаточно абсурдные, а в каких-то случаях глубоко переживаемые.

Частью этих причин становимся и мы, медицинские работники. Бывает, что беременность может не наступить из-за страха перед повторением боли, невнимательного отношения медперсонала по опыту прошлых родов. У одной молодой женщины родился ребенок с пороком сердца, и он, к сожалению, не выжил. Так она мне рассказывала, что не может ходить мимо этого роддома.

— Что можно посоветовать в качестве профилактики бесплодия?

— Во-первых, бережно относиться к своему здоровью, с определенной долей осторожности, я бы сказала. Второе — уметь отпускать ситуации, находить во всем положительные моменты, уметь принимать неизбежные явления, такие как смерть: как бы грустно и печально ни было, но это обратная сторона нашей жизни. И если не получается справиться самой, то найти хорошего специалиста, с которым будет взаимопонимание и поддержка: акушера-гинеколога, психолога, доулу.