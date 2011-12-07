Остеопатия «включает» естественную способность организма к самоисцелению

Ответить на вопросы о достаточно новой и пока непривычной для нас сфере медицины мы попросили специалиста — кандидата медицинских наук, врача-остеопата, невролога Ильдара Гайнуллина.

Представляем собеседника

Ильдар Гайнуллин окончил Казанский государственный медицинский университет, педиатрический факультет. Образование по остеопатии: European School of Osteopathy (Европейская школа остеопатии), г. Мэйдстоун, Великобритания; СЗГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург. Член Российской остеопатической ассоциации (РОсА). Ассистент Института остеопатии Санкт-Петербурга.

— Ильдар Рустэмович, в чем суть остеопатии?

— Остеопатия — это сфера естественной медицины. В организме человека изначально заложена способность исцелять себя, приводить в норму все процессы. Врач-остеопат помогает пациенту «включить» естественную способность к саморегуляции и самовосстановлению.

— Как «включается» этот оздоровляющий механизм?

— Главное, конечно, движение, не зря же говорят: движение — это жизнь, жизнь — это движение.

Наш организм всегда в движении: суставы, мышцы, позвонки, кости, все органы, кровь, лимфа… Если где-то движение нарушается, возникают проблемы. Наша задача — определить, где в организме пациента произошел сбой, восстановить и отрегулировать движение. Поэтому на приеме остеопат первым делом оценивает степень подвижности позвоночника, эластичность суставов, выявляет точки напряжения и места застоя жидкости в организме. Воздействуя на определенные участки тела, он снимает спазмы, восстанавливает движение крови, лимфы. Органы начинают работать в нормальном, здоровом режиме, и состояние человека заметно улучшается.

— Главный инструмент остеопата — руки?

— Да. Идет очень тонкая настройка организма, поэтому руки остеопата должны быть чувствительными. Мы работаем в основном без инструментов и медикаментов. Все лекарства и инвазивные вмешательства в той или иной степени наносят организму вред: они одно лечат, другое калечат. В остеопатии все максимально безопасно и физиологично. И еще важно, что у нас комплексный подход к лечению.

Проблема современной медицины в том, что сейчас время узких специалистов. То есть человека «расчленили» на органы: есть специалисты по суставам, органам дыхания, зрения, пищеварения… Есть кистевые терапевты — врачи, которые занимаются проблемами даже не всей руки, а только кисти. И каждый врач ищет у пациента только «свою» болезнь и борется только с ней. А остеопат старается найти корень проблемы и решить ее тем, что отлаживает работу всего организма в целом. В результате нормализуется подвижность всех органов, уходят боли.

— Многие постоянно откладывают визит к врачу, и только сильная боль заставляет их обратиться за помощью к специалисту…

— Боли надо сказать спасибо: она предупреждает, заставляет нас обратить внимание на свое здоровье. А современная медицина пытается заглушить боль анальгетиками. Обезболивание — это не решение проблемы, наоборот, так мы загоняем болезнь внутрь, усугубляем состояние.

Да, наш организм терпеливый, он создан с большим запасом прочности. Но этот запас не бесконечен. На начальном этапе нарушения функций какого-либо органа человек ощущает дискомфорт: голова побаливает, мышцы потягивает, небольшой отек или вдруг на какое-то время немеют руки, ноги, появляется усталость, вялость… Все это тревожные звоночки, которые подает наш организм: «Обрати внимание, со мной не все в порядке!». Большинство эти сигналы просто игнорирует, считает, что ничего серьезного, само пройдет. Тогда организм подключает «тяжелую артиллерию» — боль.

— Есть какие-то противопоказания для лечения у остеопата?

— Как и у любой медицинской процедуры, у остеопатии противопоказания имеются, например открытые кровотечения, выраженный остеопороз, другие заболевания костной ткани, злокачественные новообразования, инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь в острой форме, заболевания крови, кишечные инфекции, психические расстройства.

Надо понимать, что остеопатия — не панацея от всех болезней. Но она реально помогает решать многие проблемы со здоровьем. Даже в случаях врожденной патологии остеопат может облегчить болевые ощущения и улучшить самочувствие пациента. Здесь важно доверять врачу. Доверие — один из важных залогов эффективного лечения.

Кстати

Остеопатия возникла во второй половине XIX века в США. Ее основоположником был доктор Эндрю Тейлор Стилл, который создал комплексный метод лечения человека, основывающийся на естественных законах природы. Долгое время официальная медицина этот метод не признавала. Например, в России Министерством здравоохранения РФ остеопатия была официально утверждена как метод лечения только в 2003 году.

В 2014 году была создана общероссийская общественная организация «Российская остеопатическая ассоциация», которая имеет региональные представительства в 48 субъектах Российской Федерации. Сегодня остеопатия юридически является первичным звеном медицинской системы.