Почему в Татарстане вспомнили о кори?

Впервые за последние 20 лет в Набережных Челнах официально зарегистрировано четыре случая этого заболевания. О том, чем опасная инфекция и какие меры следует срочно предпринять родителям, чтобы уберечь детей от коварного вируса, «КВ» беседуют с главным внештатным детским специалистом - инфекционистом Минздрава Татарстана профессором КГМУ Владимиром Анохиным.- Владимир Алексеевич, что послужило основной причиной заболевания, о котором в нашей республике не было слышно на протяжении многих лет?- Если говорить о заболевании у самого маленького - семимесячного ребенка, то у него пока отсутствует иммунитет, способствующий противостоять внешним факторам. В силу того что малыш не достиг возраста двенадцати месяцев, когда детям впервые делается вакцинация от кори, он практически и не мог вакцинироваться. Что касается остальных детей дошкольного возраста, то они были не привиты. - Неужели прививка - единственная возможность обезопасить ребенка от заражения этим вирусом?- Да, безусловно. Повторяю, причиной заболевания корью является отсутствие иммунитета. Он же, как правило, формируется либо в результате своевременно сделанной прививки, либо, что нежелательно, перенесенного заболевания. Кстати, взрослые переносят корь тяжелее, чем дети.- Как можно заразиться корью? - Воздушно-капельным путем. Причем инфекция распространяется достаточно далеко, на большие расстояния. Для кори характерна почти стопроцентная восприимчивость. Если человек, не привитый и ранее не болевший, будет контактировать с больным корью, то вероятность заболеть у него чрезвычайно высока. Именно по этой причине важно строго соблюдать все сроки вакцинации и проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. - Как отличить корь от простуды, ведь первичные симптомы у них схожи? - Да, действительно, болезнь начинается с симптомов простуды. Инкубационный период длится от семи дней до трех недель. Резко повышается температура до 38 - 40 градусов, появляется слабость, а также насморк, сухой кашель, отсутствует аппетит. Затем воспаляется слизистая оболочка глаз и появляются изменения на слизистой полости рта - мелкие высыпания белого цвета. И только потом появляется характерная сыпь в виде ярких пятен, которые имеют тенденцию сливаться между собой. Сыпь всегда распространяется сверху вниз. То есть сначала она появляется на лице, шее, затем на туловище и только в конце третьего дня - на конечностях. Обычно держится порядка одной недели. «Отцветая», оставляет после себя пигментацию (бурые пятна, которые в свою очередь будут сохраняться еще около недели).- Можно ли заболевшего корью оставить дома и лечить самостоятельно?- В современных условиях устанавливает диагноз врач-инфекционист или педиатр. Незамедлительное обращение к врачу обеспечит не только скорейшую постановку диагноза и начало лечения, но и повлияет на быстрое принятие противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший. Конечно, если болезнь протекает в легкой форме, то госпитализация не потребуется. Однако развитие тяжелой формы или осложнения, такого как энцефалит и пневмония, потребует стационарного лечения. - Сколько раз нужно делать ребенку прививку от кори?- Вакцина вводится дважды: в двенадцать месяцев и шесть лет. Причем вторая - ревакцинация - должна обеспечить устойчивость иммунитета. - Впереди новогодние праздники, люди планируют в том числе и отдых за границей вместе с детьми. Стоит ли отказаться от поездки из-за неблагоприятной ситуации с корью в Европе?- Если была проведена вакцинация от кори как у взрослого, так и у ребенка, то, конечно, отказываться не стоит. В противном случае перед поездкой желательно вакцинироваться, чтобы избежать заражения.