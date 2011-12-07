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Роспотребнадзоре РТ: Обязательной вакцинации в Татарстане не будет

Вакцинация в республике будет проходит по принципу добровольности.

В Татарстане не будет введена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве сообщили, что вакцинация в республике проводится по национальному календарю профилактических прививок и будет сохранять принцип добровольности.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по мнению эпидемиолога Натальи Пшеничной, вероятность повторно заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна.

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