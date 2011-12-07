В Башкортостане вводятся ограничения на посещение спортивных объектов и культурных учреждений

В Республике Башкортостан с 21 июня вводятся ограничения на посещения спортивных объектов и культурных учреждений. Об этом 17 июня на торжественной встрече с медицинскими работниками сообщил глава республики Радий Хабиров.

Сообщается, желающим посетить учреждения необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от Covid-19 или справку о наличии антител.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, чем опасен коронавирус в 2021 году по мнению министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.