Лечит лето: дерматолог рассказал, как загар может облегчить псориаз

По статистике, псориазом страдают 2–4% жителей земли. Периоды ремиссии у человека с псориазом сменяются рецидивами. Вылечиться полностью от заболевания трудно, в основном идет облегчение его симптомов.

Загар и натуральные ткани

Главврач Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Искандэр Минуллин описывает симптомы псориаза, как красные пятна, которые возникают в первую очередь, далее они возвышаются над уровнем кожи, затем появляются шелушения в виде чешуек.

«Высыпает в основном на разгибательных поверхностях тела, на наружных частях верхних и нижних конечностях, иногда на волосистой части. Наиболее излюбленные места появления псориаза — это локти и колени, так как именно эти места подвергаются давлению. При тяжелых случаях они начинают увеличиваться, расплываться, сливаться. Появляются диффузные очаги, поражаются ногти, суставы», — рассказывает эксперт.

Зимой кожу могут раздражать низкие температуры, сухой воздух, слои одежды и дефицит солнца. А еще инфекции атакуют в холодный сезон чаще — и иммунная система работает активнее и усиливает симптомы псориаза. Летом же течение болезни может уменьшится. Больным псориазом может помочь умеренный загар, рассказал Искандэр Минуллин, при четком соблюдении рекомендаций.

«Умеренный загар таким людям полезен с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, — сообщил дерматолог. — При этом жара принципиально не влияет на людей с псориазом, не влияет на их кожу. Но вот солнечных ожогов допускать ни в коем случае нельзя. Это может вызвать вторичное воспаление кожи и усугубить состояние больного».

Помнить стоит не только про умеренность при загаре, но и не забывать про крем с SPF — фактором защиты от солнца, и наносить его на кожу там, где нет высыпаний.

Также на раздражение кожи может повлиять и синтетическая одежда, говорит Минуллин. При ношении такой одежды возникает электростатическое напряжение, которое способствует дополнительному раздражению пораженной кожи псориазом. Поэтому больным псориазом надо тщательно изучать ярлычке при покупке нарядов.

«Нужно носить натуральную одежду, которая впитывает пот и проветривает кожу», — советует врач.

Ошибки при лечении и новые препараты

Специалист отмечает, что формы заболевания у всех разные и каждая стадия псориаза лечится индивидуально. Для лечения используются различные препараты. Если кожа повреждена поверхностно, то применяется мазевая терапия, легкий загар, морские купания. Если возникают диффузные очаги, то применяется медикаментозное лечение.

При возникновении тяжелой стадии проводится биологическая терапия — это генно-инженерные препараты. К сожалению, они до сих пор дороги, но государство, отметил Минуллин, все больше финансирует закупку таких лекарств. Сейчас достаточно одного такого укола раз в 4 месяца, чтобы человек на крайней стадии псориаза смог вылечиться.

Главная ошибка в лечении кожной болезни, говорит врач, — попытка при принятии ванн «стереть» эти самые чешуйки с повреждённых участков кожи при помощи скрабов и мочалок. Она приводит к ухудшению процессов заживления.

Здоровый образ жизни также помогает бороться не только с псориазом, но и с другими болезнями, уверен главврач диспансера. Рекомендации давно известные и простые — нет алкоголю и сигаретам, да движению. Минуллин напомнил, что человека должен каждый день проходить минимум 5 километров, и делается это не для спортивных достижений, а чтобы сохранить здоровье, которое у него есть.