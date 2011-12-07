За сутки диагноз COVID-19 поставили 54 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 17 июля текущего года зарегистрировано 23 203 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 54 новых случая. 18 человек госпитализированы, 36 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 766 татарстанца, 33 из них за минувшие сутки.

Вакцинацию прошли 722 606 жителей республики, из них вторую дозу получили 480 144 человека.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов поручил Минздраву РТ и руководству республиканского оперштаба обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19.