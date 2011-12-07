В Казани в торговых центрах и ДК открыли девять пунктов вакцинации от гриппа

С сегодняшнего дня жители и гости столицы в торговых и культуных центрах смогут прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Вакцинация проводится препаратом «Ультрикс квадри». Об этом сообщила пресс-служба Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани.

Вакцина «Ультрикс Квадри» не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать его развитие. Также препарат не содержит в своем составе консерванты и иммуномодуляторы.

Сделать прививку можно в следующих пунктах вакцинации: ТЦ «Мега», ТЦ «Южный, ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Леруа Мерлен», в КЦ «Сайдаш», в КЦ «Московский», в КДК имени Ленина, в ДК железнодорожников, в здании «Сбербанка» по улице Пушкина, 4.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за первую неделю вакцинации против гриппа привились 200 татарстанцев.