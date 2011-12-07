Диагноз - по телефону: плюсы и минусы медицинского дистанта

ПЛЮСЫ. В наше время получить консультацию можно не выходя из дома. Дистанционные приемы проводятся через специальные мобильные приложения, по видеосвязи, в чате, на сайте и по телефону.

Закон о телемедицине действует в России с 1 января 2018 года. В нем дано определение понятия телемедицины и обозначен порядок получения врачебной помощи через интернет. Задачи телемедицины: уменьшение вторичных визитов к врачу и восполнение недостатка специалистов.

Скажем, если в каком-то отдаленном уголке нашей республики нет врача редкой специализации, телемедицина помогает решить эту проблему. Причем она не только связывает пациента с врачом, но врачей друг с другом. При помощи телемедицины проводятся консилиумы в сложных медицинских случаях.

То, что онлайн-консультация проводится в привычной домашней обстановке, тоже огромный плюс. Исключается контакт пациента с другими больными. А например, житель отдаленного поселка может получить консультацию медицинского светилы из Казани, Москвы или даже зарубежного специалиста. Затраты на долгую дорогу и проживание отпадают, время экономится.

Удаленно можно получить консультацию любого специалиста: как общего, так и узкого профиля и любого научного звания. Онлайн-консультации могут быть бесплатными (по ОМС) или платными. Поэтому совсем не случайно то, что телемедицина, которая шагнула далеко вперед и активно развивается, становится все более популярной. Удостовериться же в компетентности доктора, который вас консультирует, достаточно легко. Вся информация о враче, его квалификация, дипломы и сертификаты есть на сайтах, оказывающих услуги онлайн-консультаций.

Часто врачи создают аккаунты в соцсетях. На просторах интернета можно встретить аккаунты неврологов, дерматологов, аллергологов, педиатров, косметологов и других специалистов. Здесь доктора рассказывают о болезнях и их симптомах, отвечают на вопросы подписчиков, что тоже очень удобно для пациента.

МИНУСЫ. Но бывает и так, что ведут эти аккаунты псевдоврачи, советы которых могут нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому, прежде чем следовать их рекомендациям, нужно тщательно изучить всю доступную информацию о специалисте. И если он работает в лицензированном медучреждении, то это гарантия того, что перед вами действительно профессиональный врач.

Конечно, телемедицина не может полностью исключить визиты в поликлинику. Далеко не всегда врач может поставить диагноз только по жалобам пациента. Для постановки диагноза необходим объективный осмотр пациента: прослушивание сердца, пальпация живота, оценка кожных покровов и даже походки. Полноценный прием можно провести только при личной встрече. Во время онлайн-консультации доктор может дать совет, что делать до приезда скорой помощи или врача на дом. Также могут быть даны рекомендации по выбору узкого специалиста по жалобам пациента, врач может расшифровать сданные анализы и скорректировать назначенное ранее лечение.

Безусловно, телемедицина будет развиваться и дальше. Сейчас дистанционные консультации оказывают коммерческие клиники. Но со временем онлайн-консультации будут активно использоваться в государственной медицине. В Казани такие уже проводятся в РКБ, ДРКБ, МКДЦ и других клиниках. Дистанционные консультации можно получить, позвонив в поликлинику или скорую помощь.

Однако при всех достоинствах и удобстве медицинского дистанта важно помнить, что в экстренных и неотложных ситуациях нужно обращаться за медпомощью только очно.

Лариса ХАРИСОВА, врач-терапевт высшей категории