Педикулезом можно заразиться даже в общественном транспорте

Как сообщили «КВ» в отделе эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ по РТ, за январь этого года в городе зафиксировано 126 случаев головного педикулеза, из них 57 у учащихся 32 школ столицы РТ. В прошлом году в Казани зарегистрировано 796 случаев педикулеза, что ниже среднемноголетнего уровня на 22,2%. После зимних каникул в ходе медосмотров в ряде школ выявляли по 3 — 5 случаев педикулеза. Во всех этих учебных заведениях проведены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Детей с педикулезом на время лечения отстранили от занятий. Потом им разрешалось ходить на уроки только при наличии медицинской справки об отсутствии заболевания. А тех, кто находился с ними в контакте, в течение месяца регулярно осматривали. Об этой напасти «КВ» попросили рассказать профессора КГМУ, д. м. н., заслуженного врача РТ, главврача одного из дерматологических центров Казани Елену Файзуллину. — Елена Владимировна, часто ли встречается педикулез? — В России показатель заболеваемости составляет 177 — 224 случая на 100 тысяч населения. Как практикующий врач могу сказать, каждый месяц у меня на приеме бывают два-три таких пациента. — А может человек не замечать у себя этих паразитов? — Да, какое-то время, день-два, он может их не обнаруживать, хотя вши очень заметны. Они сероватого цвета, иногда с коричневым подтоном, размером 2 — 2,5 миллиметра. Паразиты хорошо видны даже невооруженным глазом. Первый признак педикулеза, на который доктор сразу обращает внимание, — это расчесы. Причем не столько на волосистой части головы, сколько на задней поверхности шеи. Вши могут быть не только на голове, но и в других местах тела. Всего разновидностей три. Головная вошь живет и размножается на волосистой части головы. Платяная живет в складках одежды и приклеивает свои гниды (яйца) к ворсинкам тканей. При температуре выше 38 градусов эти вши покидают человека. Кстати, в последнее время люди все чаще подхватывают их в примерочных торговых центров. Лобковая вошь (площица) поражает только жесткие волосы: брови, ресницы, волосы на лобке. Она очень короткая, малоподвижная, овальной формы. — Каковы симптомы заболевания? — Если это головная вошь, то человек чувствует сильный зуд на волосистой части головы. Если лобковая — на лобке. И на поверхности кожи, туловище — при платяной. Зуд — проявление аллергической реакции на слюну насекомого, которую оно вводит при кровососании. Это приводит к появлению на коже кровянистых корочек и расчесов. На месте укуса появляется краснота. При отсутствии лечения может появиться дерматит и вторичная инфекция — пиодермия (когда через поврежденную кожу попадает инфекция). — Как и где можно заразиться сейчас педикулезом? — Этому заболеванию наиболее подвержены девушки, которые ходят с длинными распущенными волосами. Вши могут появиться после посещения дискотеки, общественного транспорта, тренажерного зала и многих других мест. — Как лечится это заболевание? — Лечение амбулаторное. При длинных волосах на лечение уходит значительно больше времени — придется день за днем вытаскивать вшей из таких волос. В основе лечения — обработка поврежденных участков тела специальными препаратами — педикулицидами. Она проводится дважды, с интервалом 7 — 10 дней. При платяном педикулезе тщательно проглаживают с обеих сторон все швы и складки одежды. — Что порекомендуете для профилактики педикулеза? — Девушкам — не ходить с распущенными волосами в таких местах, где существует риск заражения педикулезом. А после посещения различных общественных мест следует мыть голову шампунем. И вообще чаще мыться. Надо внимательно осматривать поверхность, на которую вы собираетесь положить голову в поездах, самолетах, автобусах, парикмахерских, косметических салонах. А также соблюдать правила личной гигиены, регулярно менять нательное и постельное белье. Пользоваться только своими расческой, головным убором и постельными принадлежностями. В очагах педикулеза обязательно должна проводиться обработка помещения педикулицидами. Куда обращаться за помощью, пояснили специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Если у ребенка обнаружен педикулез, родители должны обратиться в поликлинику по месту жительства, кожвендиспансер или к медработнику детского сада или школы. Там у специалистов можно получить рекомендации по проведению обработки паразитов в домашних условиях. Второй вариант — взять у них направление на противопедикулезную обработку в МБУ «Дезинфекционная станция г. Казани» (ул. К.Маркса, 17, тел. 238-95-27). Это учреждение по направлению от медицинского работника бесплатно консультирует и оказывает помощь в борьбе с педикулезом.