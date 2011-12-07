В Казани открылся онкогематологический корпус ДРКБ

В преддверии Дня медицинского работника в Казани официально открылся новый онкогематологический корпус при ДРКБ. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы не можем не поздравить медицинских работников этого центра, которые трудятся, работают во благо наших детей. В первую очередь чтобы вы были здоровы. Если вы будете здоровы — мы точно будем здоровы, здоровы наши дети», — отметил Минниханов.

Из-за роста онкологических заболеваний у детей в 2019 году было принято решение о строительстве нового корпуса. В нем расположится Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 мест. Корпус представляет собой восьмиэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров, оснащенных высокотехнологическим оборудованием. Он является одним из крупнейших подобных объектов в России. Принимать он будет пациентов со всего Приволжского федерального округа.