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В Казани открылся онкогематологический корпус ДРКБ

В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В преддверии Дня медицинского работника в Казани официально открылся новый онкогематологический корпус при ДРКБ. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Сегодня мы не можем не поздравить медицинских работников этого центра, которые трудятся, работают во благо наших детей. В первую очередь чтобы вы были здоровы. Если вы будете здоровы — мы точно будем здоровы, здоровы наши дети», — отметил Минниханов. 

Из-за роста онкологических заболеваний у детей в 2019 году было принято решение о строительстве нового корпуса. В нем расположится Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 мест. Корпус представляет собой восьмиэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров, оснащенных высокотехнологическим оборудованием. Он является одним из крупнейших подобных объектов в России. Принимать он будет пациентов со всего Приволжского федерального округа. 

КВ
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