Дмитрий Лопушев: Вакцины против коронавируса безопасны для беременных

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов во время прямого эфира рассказал, что для повторной вакцинации от коронавируса подойдет любой зарегистрированный препарат, а сделать прививку можно спустя полгода после последней прививки.

Он отметил, что для повторной вакцинации необходимо предварительно записаться. Прививку делают строго по составленному графику.

По словам эпидемиолога, вакцины против коронавируса безопасны для беременных. Лопушков привел в пример жительниц Татарстана, которые вакцинировались от коронавируса, а после забеременели и родили здоровых детей.

«Женщины могут привиться препаратом „Спутник V“ с 22-й недели беременности. Но если беременная не готова вакцинироваться, то ее окружение точно должно быть вакцинировано», — подчеркнул Д. Лопушов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по состоянию на 18 августа текущего года зарегистрировано 24 781 случай COVID-19.