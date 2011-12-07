Привиться от COVID-19 беременные женщины могут с 22-й недели

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, когда будущим мамам можно будет пройти вакцинацию от коронавируса.

По словам врача, женщины, что вынашивают ребенка, могут привиться препаратом «Спутник V». При этом, только с 22-й недели беременности. Посещать массовые мероприятия даже в средствах индивидуальной защиты им тоже не рекомендуется. Более того, Лопушов отметил, что проходить вакцинацию нужно не только будущим мамам, но и всем членам семьи, где ожидается прибавление.

«Беременные являются группой риска по тяжелому течению заболевания. Если беременная женщина заболевает, нарушается кровоснабжение плода и свертываемость крови. Эти последствия могут привести к летальным исходам», — рассказал эпидемиолог.