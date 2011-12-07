Инфекционист Евгений Тимаков: Заболеваемость COVID-19 осенью станет ниже, чем год назад

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что этой осенью заболеваемость коронавирусом среди населения будет ниже, чем осенью 2020 года, пишут «РИА Новости».

«Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку», — поделился специалист.

Ранее противоположную точку зрения высказал генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Специалист заявил, что этой осенью будет отмечен рост заболевания COVID-19. Он это связывает с началом учебного года. По мнению специалиста, школьники будут приносить вирус в семьи.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.