В Татарстане впервые провели операцию одним хирургическим проколом

В Набережных Челнах врачи местной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) впервые в Республике Татарстан провели сложную операцию, избавив пациентку от тромбов в легких через один маленький прокол. Об этом сообщают в аккаунте клиники в социальных сетях.

У пациентки была диагностирована хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Это тяжелая форма легочной гипертензии, когда тромбы закупорили сосуды легкого (это называется тромбоэмболия), и из-за этого в легочных артериях сильно повышается давление. Заболевание опасно тем, что тромбы легочной артерии могут рассосаться не полностью. Вместо этого тромбы превращаются в волокнистую ткань в ветвях артерий, которая заполняет просвет, создавая препятствия кровотоку.

Заниматься лечением пациентов с таким диагнозом решаются далеко не все клиники России, подчеркнули в БСМП.

Обычно хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию лечат, «вскрывая» тромбы, то есть открытым способом.

Поэтому хирурги челнинской больницы решились впервые в истории республиканской медицины провести операцию через маленький прокол в бедре. Процедура прошла успешно. Этот новый метод имеет большие перспективы для успешного лечения пациентов, заключили в клинике.

Ранее в казанском ДРКБ хирурги также малоинвазивным способом провели операцию по удалению 12-ти сантиметровой опухоли у маленького пациента. Было сделано минимум проколов на органах грудной клетки ребенка.