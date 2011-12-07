В Казани врачи ДРКБ удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка

Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) прооперировали маленького пациента, у которого обнаружили 12-сантиметровую опухоль. Благодаря хирургам Андрею Подшивалину и Ибрагиму Муртазалиеву, новообразование было удалено за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба ДРКБ.

Опухоль была обнаружена сотрудниками медучереждения во время проведения флюорографии. Образование мешало стандартной работе сердца и лёгких, хотя жалоб со стороны ребенка не было.

Чтобы удалить опухоль, хирурги ДРКБ проводили операцию способом малоинвазивного видеоскопического хирургического вмешательства. Это позволило сделать минимум проколов на органах грудной клетки пациента. Сложная операция шла несколько часов. Ребенок уже выписан и чувствует себя хорошо.

Ранее врачи Нижнекамской ЦРБ также провели сложную операцию по удалению 20-килограммовой опухоли с руки местной жительницы. Операция продлилась три часа и завершилась успешно.