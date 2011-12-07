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Эксперт Андрей Исаев: Штамм коронавируса «мю» уже мог проникнуть в Россию

Носители «мю» уже выявлены в Европе.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев считает, что штамм коронавируса «мю» уже мог проникнуть в Россию, пишет ТАСС.

«Экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус „мю“. Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом „мю“», — сказал Исаев.

Также он добавил, что «мю» появился недавно. Он не входит в перечень ВОЗ. Но уже входит в перечень, за которым ВОЗ наблюдает.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани не планируют возвращать пункты вакцинации у станций метро.

КВ
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