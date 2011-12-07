Главный эпидемиолог РТ: Ревакцинироваться стоит через 6 месяцев после первой прививки

Эту тему обсудили руководитель оперштаба, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов во время очередного прямого эфира в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19.

— Дмитрий Владимирович, почему надо идти на повторную вакцинацию?

— Повторная вакцинация — это продление защиты организма от коронавирусной инфекции. Обычно повторную прививку делают через 6 месяцев после первой. Есть смысл придерживаться такой тактики и при вакцинации от ковида. У нас преобладает Дельта-штамм. Его особенность в том, что он размножается слишком быстро, и для его нейтрализации у человека должно быть максимальное количество свободных антител. И высокий уровень антител должен быть постоянно.

— Если первую вакцинацию провел одной вакциной, то можно вторую провести другой?

— Для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину от ковида, зарегистрированную в России. Например, первую прививку сделать вакциной «Спутник V», а вторую — «КовиВак». Если вы каким-то образом привились зарубежной вакциной, то повторную вакцинацию можно пройти российской. Сочетание вакцин может быть любое.

Но если вы использовали одну вакцину, и через 21 день тест показал, что уровень антител равен нулю, то есть антитела не сформированы, в этом случае рекомендуется сделать прививку другой вакциной.

— Нужно ли при выборе вакцины ориентироваться на группу крови?

— Нет, при вакцинации выработка антител идет независимо от группы крови. Есть мнение, что у людей разных групп крови разный риск заболеть ковидом. Но это не подтверждено никакими статистическими данными. Вирус не выбирает себе жертв по группе крови.

— А нужно ли перед вакцинацией прекращать принимать препараты, назначенные врачом?

— Если у человека хронические заболевания, то он должен четко исполнять все назначения лечащего врача, и если врач не отменил препараты, значит, их надо продолжать принимать. А вот начинать самостоятельно пить какие-то лекарства и витамины для подготовки к прививке не рекомендуется. В этом нет никакой необходимости. Как правило, прививка переносится нормально. Если после вакцинации повысилась температура, терпеть не надо — просто нужно принять жаропонижающий препарат.

— Скоро начнется осенняя вакцинация от гриппа. Если сделал прививку от ковида, надо ли прививаться от гриппа?

— Прививаться от гриппа надо. Необходимо только соблюсти временной интервал — месяц. Если после вакцинации от ковида прошел месяц, можно вакцинироваться от гриппа.

— Дает ли прививка стопроцентную гарантию, что человек не заболеет ковидом?

— Есть такое понятие — идеальная вакцина, это такая вакцина, которая делается раз в жизни, защищает от всех заболеваний и не имеет побочных эффектов. К сожалению, такой идеальной вакцины нет. Эффективность современных вакцин от 95%, поэтому говорить, что человек сделает прививку и не заболеет, — это значит говорить неправду. Заболеть можно. Но наша и зарубежная практика показывает, что у вакцинированного человека заболевание протекает более легко.

Многие считают, что витамины С, Д, чай с лимоном и имбирем уберегут от заболевания. Все эти меры, конечно, поддерживают иммунитет, но ни в коей мере не снижают риск заражения ковидом. На сегодняшний день вакцинация — самый эффективный метод защиты от заболевания.

— Как записаться на повторную вакцинацию?

— Записаться на прививку можно несколькими способами: через портал госуслуг РФ, портал госуслуг РТ, позвонив на горячую линию по телефону 122 и через контакт-центры в поликлиниках.