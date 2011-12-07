Роспотребнадзор РТ: Рост числа заболеваний осенью неизбежен

Традиционного подъема ОРВИ осенью избежать не получится. Предотвратить большое число больных поможет лишь массовая вакцинация. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Нужно настраиваться, что осенью подъем будет. Жители должны максимально обезопасить и себя и свое окружении вакцинацией против новой коронавирусной инфекции, которую нужно сделать сейчас, так и против гриппа в тот момент, когда в республику будут поступать вакцины против гриппа», — сказала она.

По словам Авдониной, сезонного подъема острых вирусных респираторных инфекций неизбежен. В какой доле наложится коронавирусная инфекция, зависит от количества привитых.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в республике выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.