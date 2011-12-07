Женские проблемы: что может спровоцировать миому?

Об этом рассказывает гинеколог, врач ультразвуковой диагностики «Казанской клиники» Айгуль Хасанова:- Миома матки достаточно часто встречается у женщин в возрасте от 25 до 50 лет. Это опухоль, но доброкачественная. Бывает, что в стенке матки возникает не один, а сразу несколько узлов. Миома может располагаться непосредственно в толще стенки матки (интрамуральные), прорастать в полость матки (субмукозные), брюшную полость (субсерозные) или же в шейке матки. - Айгуль Марсовна, что становится причиной этой патологии?- Причины образования миомы неизвестны. Но есть доказанные причины усиленного роста миомы - это употребление в большом количестве красного мяса, алкоголя и пива, продуктов с высоким гликемическим индексом, раннее начало менструаций, а также доказанные причины снижения роста миом - количество родов (чем больше родов, тем ниже риск), прием прогестиновых оральных контрацептивов, употребление зеленых овощей и фруктов.- Как проявляется недуг?- Долгое время миома матки может не доставлять никакого беспокойства. Но есть ряд симптомов, указывающих на возможное наличие этой патологии. Это боль внизу живота, которая может иррадировать в поясничный отдел позвоночника, сбои менструального цикла, обильные кровотечения во время менструации, которых раньше не было.И даже если болезнь в течение многих лет не доставляет женщине особых неприятностей, есть риск развития осложнений. Среди них анемия из-за регулярной потери крови, сдавливание опухолью внутренних органов, проблемы с зачатием или вынашиванием беременности. Есть риск перекрута ножки миомы. Он проявляется острой болью в животе, повышением температуры тела, кровотечением. Это опасное для женщины состояние, требующее срочной госпитализации.- Как диагностируется заболевание?- Для начала нужен осмотр у врача-гинеколога. Он может на ощупь определить наличие узла, его размер. Из инструментальных методов для уточнения диагноза часто используется ультразвуковое исследование для визуализации опухоли. Гистероскопия позволяет увидеть полость матки с помощью эндоскопа, введенного во влагалище. Лапароскопия используется, когда миома растет вне полости матки. При этом оптический прибор вводится через маленький разрез в брюшную полость.- Лечение миомы только оперативное?- Если опухоль не беспокоит, не наблюдается ее интенсивного роста, женщине достаточно регулярно наблюдаться у врача. Когда миома растет, пациентке могут быть назначены гормональные препараты для снижения скорости роста опухоли. В случае если женщина детородного возраста, ей может потребоваться операция, чтобы исключить возможные сложности с зачатием и вынашиванием беременности. Удаление узлов сейчас проводят методом миомэктомии, при котором повреждение матки минимально - рубцы остаются только в месте локализации опухоли. Эта процедура не требует длительного нахождения женщины в стационаре.