Прирост заболевших коронавирусом почти в два раза отмечен в Набережных Челнах

В Набережных Челнах отмечен прирост заболевших вирусом COVID-19 почти в два раза, сообщил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев на совещании в мэрии.

По его словам, в городе может быть повышен риск заражения инфекцией завозным путём, так как через Челны проходит трасса М-7, а за «Камазами» приезжают покупатели со всей России.

Сейчас ежедневное число заразившихся составляет 10-11 случаев, что почти в два раза превышает количество заболеваний ранее – 6 случаев.

Ранее «Казанские ведомости» писали, Татарстан находится в «оранжевой» зоне по коронавирусу, что говорит о небезопасной ситуации по региону.