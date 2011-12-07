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Прирост заболевших коронавирусом почти в два раза отмечен в Набережных Челнах

Сейчас ежедневное число заразившихся составляет 10-11 случаев.

В Набережных Челнах отмечен прирост заболевших вирусом COVID-19 почти в два раза, сообщил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев на совещании в мэрии.

По его словам, в городе может быть повышен риск заражения инфекцией завозным путём, так как через Челны проходит трасса М-7, а за «Камазами» приезжают покупатели со всей России.

Сейчас ежедневное число заразившихся составляет 10-11 случаев, что почти в два раза превышает количество заболеваний ранее – 6 случаев.

Ранее «Казанские ведомости» писали, Татарстан находится в «оранжевой» зоне по коронавирусу, что говорит о небезопасной ситуации по региону.

КВ
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