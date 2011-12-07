Агаси Тавадян: Статистика по распространённости коронавируса показывает, что Татарстан находится в «оранжевой» зоне

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, показатель распространённости вируса COVID-19 показывает, что Татарстан находится в «оранжевой» зоне, сообщают РИА Новости.

По словам специалиста, в таком положении находятся 48 регионов страны, в том числе соседние республики - Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Показатели, представленные статистиком, разделяются на 4 зоны распространённости коронавируса: зелёная – показатель меньше 0,9, «светло-желтые» — 0,9–1,0, «оранжевые» — 1,0–1,1 и «красные» — 1,1–1,2.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Башкортостане до конца июня будут введены ограничительные меры для жителей республики. Покупать товары, посещать заведения и пользоваться услугами можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или со справкой ПЦР-теста.