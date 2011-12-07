«Бытовая бредятина», заговоры и антипрививочники: почему тормозится вакцинация в России

Заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, известный советский и российский психиатр Владимир Менделевич согласен с утверждением, что вакцинация — это единственный эффективный способ защиты от коронавируса. Эксперт в разговоре с «Казанскими ведомостями» объяснил, откуда у населения появилось нежелание делать прививку, которое в некоторых моментах доходит до абсурда.

«Бытовая бредятина»

Менделевич отмечает, что, к сожалению, в обществе развиваются и обсуждаются идеи, которые можно отнести к разряду «бытовой бредятины». Например, о том, что с помощью вакцин некоторые силы хотят чипировать население. Или о том, что коронавирус был изобретен намерено, чтобы сократить число жителей планеты.

«Удивляет и расстраивает тот факт, что такие идеи поддерживают довольно высокопоставленные люди. Например, такую идею высказывал Никита Михалков в своей передаче. И поэтому, даже если люди так не думают, после того, как уважаемый всеми человек сказал об этом, наверняка могут согласиться с этой точкой зрения и прийти к такому же мнению», — отметил эксперт.

Людей, которые верят в иррациональное, например, в порчу, сглазы, и настроены конспирологически, к сожалению, огромное количество в нашем обществе, говорит эксперт. И именно такие люди считают, что вакцину изобрели для уменьшения народонаселения.

Только вот в этих суждениях отсутствует простая логика — кому могло быть выгодно снижение населения Земли, если количество граждан уменьшается во всех странах? Только если некоему «мировому правительству».

Если же считать, что и вирус, и вакцина — это намеренное биологическое оружие, что возможно в теории, то опять же не ясно, зачем делать то, что опасно для самого себя? По логике, разработчики такого «оружия» должны были подумать о собственной безопасности и изобрести сперва некий антидот.

«Люди вдруг стали вирусологами и эпидемиологами. Рассуждают по поводу РНК и ДНК, мало что в этом понимая. Это вторая причина, почему такое происходит, — утрата доверия к науке. Если люди ориентируются на иррациональное, если они верят в гомеопатию и пара-научное, то, как только появляется стрессовый фактор, они начинают размышлять мифологически», — сказал Менделевич.

В обществе есть страх перед неизведанным, несмотря на то, что есть наука, которая объясняет большинство вещей. Этот страх связан с тем, что люди утратили или не обрели научного мировоззрения.

«У нас очень мало передач на телевидении. В школе не учат научному мировоззрению по большому счету. Если уже даже ведутся дискуссии по поводу „порочности и неверности“ теории Дарвина, то что можно об этом говорить? Когда люди не хотят основываться на научных данных, они постепенно скатываются в мракобесие», — поделился собеседник издания.

И когда есть незнание, должен появиться лидер, который «всё объяснит», объясняет Менделевич. В качестве таких сообщества нередко вытаскивают неизвестных профессоров, которых научное сообщество выгнало из своих рядов. Однако в науке не принято затыкать рот даже говорящему глупости. Да, ему не дадут академическую трибуну, но он может высказываться в прессе или в социальных сетях.

«Люди берут именно эти ошибочные взгляды и их возводят в абсолют», — заключил Менделевич.

Недоверие отечественным разработкам

Вместе с тем эксперт отмечает, что россияне не отказываются от прививок вообще, однако многие не желают этого делать теми тремя вакцинами, которые сейчас есть в стране. Это вызвано недоверием к «отечественному товаропроизводителю». Если бы в страну допустили зарубежные разработки, может быть, желающих привиться было бы больше.

На фоне слабых темпов вакцинации населения в стране в некоторых регионах уже начали вводить обязательное требование сделать прививку для отдельных категорий граждан. Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина также не исключает подобное в республике, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, а темпы вакцинации останутся на прежнем низком уровне.

Менделевич поделился собственным мнением: если обязательная вакцинация будет введена, при выборе прививки он рекомендует опираться на ту, что имеет прозрачные доказательства, представленные в научных журналах. Для себя и своей семьи врач выбрал «Спутник V».