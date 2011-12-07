Врачи РКБ спасли молодого человека с разрывом легкого

Врачи РКБ провели операцию на легкое 19-летнему молодому человеку и спасли ему жизнь, сообщили в пресс-службе больницы.

Еще утром молодому человеку стало плохо. Родители вызвали медиков на дом, которые предположили, что это остеохондроз. Специалисты порекомендовали молодому человеку показаться врачу. Но вскоре парню стало совсем плохо: давление упало до 78/64, пульс был 143.

Когда родители уже повторно вызвали скорую, фельдшер заявил, что не слышит легкое. Парня отвезли в больницу, где ему поставили капельницу.

«Состояние крайне тяжелое, мы забираем его в реанимацию. Это, скорее всего, спонтанный пневмоторакс», — сказал родителям хирург.

На следующий день было принято решение провести операцию. Оказалось, что у молодого человека не просто гемоторакс, а более сложный и редкий случай — скопление крови в плевральной полости.

Парень пошел на поправку через двое суток после операции. Сейчас он уже дома, но на восстановление ему потребуется от 2 до 6 месяцев.

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