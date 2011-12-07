В Казани отмечено превышение концентрации формальдегида в воздухе

В Казани в очередной раз зарегистрирован предельно допустимый уровень концентрации формальдегида в воздухе, об этом свидетельствуют данные мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Концентрация вредного вещества составила 0.064 мг/куб. метр при норме в 0.05 мг/куб.

Сообщается, что с 13:00 14 мая — 7:00 17 мая уровень концентрации вредного вещества по улице Дубравной составил 0,051 при норме в 0.05 мг/куб. По данным на 20 — 21 мая, ещё большее количество формальдегида зарегистрировал пункт наблюдений № 5, расположенный по улице Татарстан, 72, — 0.064 мг/кубометра ядовитого вещества в воздухе.