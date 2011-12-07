Учёный из КФУ рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса

Вирусолог Альберт Ризванов рассказал, может ли жаркая погода, установившаяся в Казани, повлиять на ситуацию с коронавирусом. Эксперт напомнил, что вне организма человека вирус не выживает и по сути своей является паразитом. Он может существовать только в организме человека, где и происходят его мутации, отметил эксперт. Поэтому условия окружающей среды на развитие ситуации с коронавирусом повлиять не могут.

«Мутации происходят постоянно, так как у вируса несовершенный генетический аппарат и он плохо исправляет ошибки при размножении. Поэтому мутагенез происходит быстро. Особенно опасно это тогда, когда вирус размножается в организме человека с пониженным иммунитетом. Это может быть человек со сниженным иммунитетом из-за какого-то заболевания, или онкобольные, у которых химиопрепараты снижают иммунитет. Такие больные могут месяцами болеть коронавирусом и это дает вирусу возможность мутировать и может появиться новый штамм, более опасный», — сказал Ризванов.

Полное интервью «Казанских ведомостей» с вирусологом читайте по ссылке.