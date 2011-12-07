Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Учёный из КФУ рассказал, как жара влияет на развитие коронавируса

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в интервью «Казанским ведомостям» рассказал, как окружающая среда влияет на развитие вируса.

Вирусолог Альберт Ризванов рассказал, может ли жаркая погода, установившаяся в Казани, повлиять на ситуацию с коронавирусом. Эксперт напомнил, что вне организма человека вирус не выживает и по сути своей является паразитом. Он может существовать только в организме человека, где и происходят его мутации, отметил эксперт. Поэтому условия окружающей среды на развитие ситуации с коронавирусом повлиять не могут.

«Мутации происходят постоянно, так как у вируса несовершенный генетический аппарат и он плохо исправляет ошибки при размножении. Поэтому мутагенез происходит быстро. Особенно опасно это тогда, когда вирус размножается в организме человека с пониженным иммунитетом. Это может быть человек со сниженным иммунитетом из-за какого-то заболевания, или онкобольные, у которых химиопрепараты снижают иммунитет. Такие больные могут месяцами болеть коронавирусом и это дает вирусу возможность мутировать и может появиться новый штамм, более опасный», — сказал Ризванов.

Полное интервью «Казанских ведомостей» с вирусологом читайте по ссылке.

КВ
Лента новостей