В ковидном госпитале РКБ оклеили окна светоотражающей плёнкой для защиты пациентов от жары

В ковидном госпитале в Республиканской клинической больницы для защиты пациентов с коронавирусом на окна наклеили светоотражающую плёнку. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службы лечебного учреждения.

Плёнку наклеили еще в мае до начала аномальной жары. Это позволяет поддерживать в здании благоприятную для пациентов с коронавирусом температуру. В реанимациях создан комплекс чистых помещений, поэтому там постоянно оптимальная температура. Кроме того, на все отделения были выделены по несколько вентиляторов.

«Казанские ведомости» сообщали, что, по официальным данным Минздрава Татарстана на территории республики сейчас 38 штаммов коронавируса. Из-за мутаций основной целью вируса сейчас стали молодые люди, тогда как в прошлом году большую опасность он создавал для пожилых.

Министр здравоохранения республики Марат Садыков заявил, что из ситуации есть только два выхода: либо переболеть коронавирусом, что не исключает возможные тяжелые последствия, либо же вакцинироваться.