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За консультацией по вопросам COVID-19 за полгода обратились более 273 тыс. татарстанцев

Ежесуточно на горячую линию по номеру 122 поступает свыше 1 500 звонков.

За консультацией по вопросам COVID-19 за полгода обратились более 273 972 татарстанца.

Как сообщает пресс-служба Минцифры РТ, в одну смену работает до 70 операторов, которые ежесуточно по горячей линии принимают свыше 1 500 звонков. Среднее время разговора составляет две с половиной минуты.

Больше всего жители республики интересуются алгоритмом действий при появлении симптомов COVID-19, спрашивают о вызове медиков на дом, а также делают запись на прием либо вакцинацию.

КВ
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