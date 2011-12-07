Роспотребнадзор дал рекомендации потерявшим аппетит после коронавируса

Большинство людей, перенесших COVID-19, жалуются на отсутствие аппетита. Помочь его восстановить могут сипинговые смеси — специальные сбалансированные смеси, которые выпускаются в готовой для употребления форме. Об этом РИА Новости сообщила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«При условии, что нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы», — отметила специалист.

Сипинговая смеси принимают небольшими глотками либо порциями (через трубочку) несколько раз в день. Таким образом человек поддерживает необходимый энергетический баланс, сказала Провоторова.

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