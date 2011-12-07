У жителей Набережных Челнов среди онкозаболеваний чаще всего диагностируют рак кожи, рассказал главный врач Набережночелнинского филиала республиканского онкодиспансера Алмаз Хазиев.

Доля онкологических заболеваний на ранней стадии составила 62,9%. Смертность от онкологии на сотню тысяч человек составила 183,9 случая. Этот показатель превысил план в 193,5, сообщают «Челнинские известия».

Среди видов новообразований чаще всего у жителей Челнов диагностируется рак кожи, на втором месте рак груди, на третьем — колоректальный рак.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в ДРКБ состоялось открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, оснащенного самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Казанский центр будет обеспечивать лечением детей не только из Татарстана, но и из всего Приволжского федерального округа.