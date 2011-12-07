В столице РТ открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии

В церемонии открытия шестиэтажного центра приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, мэр Казани Ильсур Метшин, депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов, другие официальные лица.

Центр, рассчитанный на 100 коек, построен всего за 1,5 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Строительство шло в сложный период пандемии, но завершилось в срок. Символический ключ от центра был вручен главному врачу ДРКБ Айрату Зиатдинову.

В центре два отделения онкологии, отделения гематологии и иммунологии, реанимации, переливания крови, лучевой диагностики, дневной стационар. Современное оборудование позволит применять методы высокотехнологичного лечения, например, проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Такая процедура на данный момент проводится только в Москве и Санкт-Петербурге. Также здесь расположены лаборатории для исследований, позволяющих эффективно выявлять злокачественные новообразования на самых ранних стадиях.

Рустам Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина, федеральное правительство, Министерство здравоохранения РФ, строителей, медиков за реальную помощь и поддержку в реализации этого уникального проекта.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев подчеркнул, что в центре созданы все необходимые подразделения для диагностики, эффективного лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения детей с онкологическими заболеваниями. Созданы условия для комфортной работы врачей и пребывания родителей маленьких пациентов. Но самое главное, здесь сформирована команда квалифицированных специалистов. Развитие кадрового потенциала - важнейшее направление центра. Уже составлен график повышения квалификации медиков. В ведущих медицинских вузах России завершается подготовка дополнительных кадров для центра соответствующего профиля.