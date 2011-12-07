Все об отмороженных щеках, ушах и ногах

О том, что такое переохлаждение и отморожение, чем они опасны и как их избежать, «КВ» подробно рассказал врач-хирург высшей квалификационной категории РКБ РТ Радик Новиков. Каждый год зимой через руки хирургов ведущей клиники Татарстана проходят в среднем 20 пострадавших с отморожениями. В 2017 году, например, среди них были произведены 3 большие ампутации и 6 малых. А в прошлом году один человек погиб от отморожения. ПереохлаждениеОбщим переохлаждением (по-научному - гипотермией) считается состояние организма, при котором температура внутренних органов опускается ниже +35 градусов по Цельсию. Если тело защищено теплой одеждой, переохлаждение развивается медленно. Но когда одновременно действуют влага и сильный ветер, оно развивается очень быстро. Стадий у переохлаждения три. Легкая стадия развивается при снижении температуры тела до 35 - 33 °С, характеризуется общей усталостью, слабостью и сонливостью. Движения у человека скованные, пульс редкий, а давление умеренно повышено до 140/100 мм рт. ст. Пострадавшие жалуются на жажду и озноб. Кожа бледная, так называемая гусиная.Переохлаждение средней тяжести характеризуется снижением температуры тела до 32 - 29 °С. Сознание у пострадавшего угнетено, взгляд бессмысленный, движения резко скованны, дыхание редкое, пульс слабый, давление умеренно снижено. Кожа бледная, синюшная, холодная на ощупь.Тяжелая форма переохлаждения - это когда температура тела ниже 29 °С. Сознание отсутствует, заметно окоченение конечностей. Кожа бледная, холодная. Дыхание и пульс редкие, давление снижено или не определяется. ОтморожениеЭто местное повреждение тканей в результате воздействия низких температур, пояснил доктор. Факторов, способствующих развитию отморожений, пять:1. Метеорологические - повышенная влажность, ветер.2. Нарушение кровообращения - тесная обувь, одежда, длительное пребывание в неудобной позе.3. Местные заболевания - нарушение кровоснабжения, перенесенные ранее отморожения.4. Снижение сопротивляемости организма - усталость, ранения, кровопотеря, недавно перенесенные инфекционные заболевания.5. Состояния, ведущие к потере защиты от холода, - алкогольное (до 80% отморожений) и наркотическое опьянение, черепно-мозговые травмы, инсульт, эпилепсия, сердечно-сосудистые заболевания.Отморожения делятся на два вида - поверхностные и глубокие. Первые лечатся консервативно. При глубоких же отморожениях проводится хирургическое лечение, вплоть до ампутации конечностей. У каждого четвертого из госпитализированных в РКБ отморожение заканчивается ампутацией. Наиболее часто его получают лица, находящиеся в алкогольном опьянении. Группу риска по отморожениям составляют пожилые люди, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями сосудов, а также дети.Как избежать отморожений 1. В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости.2. Выходя на улицу, одевайтесь по погоде.3. Не пейте спиртное - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии невозможно сконцентрировать внимание на признаках отморожения.4. Перед выходом на мороз надо поесть - понадобится энергия.5. Не стоит курить на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, делая конечности более уязвимыми.6. Одевайтесь многослойно. Воздушная прослойка между футболками, свитерами и кофтами будет отлично удерживать тепло. А верхняя одежда должна быть непромокаемой.7. Тесная обувь, отсутствие стелек, сырые грязные носки тоже могут привести к отморожению. Особое внимание уделять обуви нужно тем, у кого потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.8. Не выходите на холод без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную погоду открытые участки тела лучше смазать специальным жирным кремом.9. Прячьтесь от ветра - вероятность отморожения на ветру значительно выше. 10. Не носите зимой украшения - кольца, сережки и т. д. Металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно его прилипание к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кроме того, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. 11. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа. Пользуйтесь помощью друг друга - следите за лицом, особенно за ушами, носом и щеками.12. Не позволяйте отмороженному месту снова замерзнуть, это вызовет более значительные повреждения кожи.13. Не снимайте на морозе обувь с отмороженных конечностей. Они распухнут, и снова обуться не получится. Нужно как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки, отогревайте их под мышками.14. Если у вас заглохла машина в незнакомой местности, лучше оставаться в ней, вызвать помощь по телефону или обратиться к другим автомобилистам.15. Как только почувствовали переохлаждение или признаки отморожения конечностей (покалывание), скорее заходите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд.16. Дома обязательно убедитесь в отсутствии отморожений конечностей, щек, ушей, носа. Пущенное на самотек отморожение может привести к гангрене и последующей ампутации.17. У детей теплорегуляция организма еще не настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и отморожениям. Поэтому, отпуская ребенка гулять, помните: ему желательно каждые 15 - 20 минут возвращаться в тепло и согреваться.18. Помните и о животных! У них тоже могут быть отморожения.Что делать, если что-то отморозили- Нельзя энергично двигаться и пить спиртное. Алкоголь усиливает снотворный эффект и вызывает расширение сосудов с их последующим сжатием. - Не стоит делать теплые ванночки, согревающие компрессы, массаж, растирать отмороженные места снегом, шерстяной тканью, смазывать маслами и жирами, прикладывать грелку. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование.- Нужно быстро доставить пострадавшего в теплое помещение и переодеть в сухое. Аккуратно снять с отмороженных конечностей обувь и одежду, так, чтобы вторично не травмировать ткани при отрывании примерзшей одежды от кожи.- Протереть пораженные области спиртом или водкой.- Восстановление температуры охлажденных тканей должно проводиться по принципу постепенного отогревания, изнутри - кнаружи. Самое простое - наложить теплоизолирующую повязку (ватно-марлевую, можно с мазью левомеколь и целлофановый пакет сверху) на 6 - 24 часа и укрыть пострадавшего одеялом.- Давать обильное теплое сладкое питье и любой обезболивающий препарат.- Соблюдать постельный режим и возвышенное положение отмороженных конечностей.- Срочно госпитализировать в лечебное учреждение для оказания медпомощи.