Шавалиев: Почти все беременные, лечащиеся от COVID-19 в РКБ, ходили на Сабантуй

Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев рассказал, что почти все беременные женщины, лечащиеся от COVID-19 в РКБ, ходили на Сабантуй.

На лекции «Технология сбережения здоровья в период эпидемии COVID-19» врач сообщил, что за последние две недели в республике наблюдается рост количества будущих мам, заразившихся коронавирусом.

«80% беременных, которые попали к нам за последние две недели, были на Сабантуе», — отметил Шавалиев. А посему призвал женщин, находящихся в положении, и их родственников не посещать общественные мероприятия.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане лежат в реанимации шесть беременных женщин с COVID-19. Наиболее тяжелые случаи у будущих мам лечат в перинатальном центре РКБ. Там находится сорок человек, еще двадцать в седьмой больнице Казани.