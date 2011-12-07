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В Набережных Челнах перепрофилировали больницу №5 в инфекционный госпиталь. Сейчас там доступно 350 коек для оказания медицинских услуг больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией.
В пресс-службе Минздрава РТ рассказали, что перепрофилированию больницы в госпиталь послужило увеличение количества заболевших в этом году. Для окончательного решения рассматривался опыт борьбы с пандемией в прошлом году, добавили в министерстве.
Госпиталь будет формировать коечный фонд для помощи нуждающимся.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Набережных Челнах прирост заболевших коронавирусом отмечен почти в два раза.