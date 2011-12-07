В Набережных Челнах перепрофилировали больницу №5 в инфекционный госпиталь. Сейчас там доступно 350 коек для оказания медицинских услуг больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе Минздрава РТ рассказали, что перепрофилированию больницы в госпиталь послужило увеличение количества заболевших в этом году. Для окончательного решения рассматривался опыт борьбы с пандемией в прошлом году, добавили в министерстве.

Госпиталь будет формировать коечный фонд для помощи нуждающимся.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Набережных Челнах прирост заболевших коронавирусом отмечен почти в два раза.