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В Набережных Челнах перепрофилировали больницу №5 в инфекционный госпиталь

С сегодняшнего дня там доступно 350 коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и пневмонией.

В Набережных Челнах перепрофилировали больницу №5 в инфекционный госпиталь. Сейчас там доступно 350 коек для оказания медицинских услуг больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе Минздрава РТ рассказали, что перепрофилированию больницы в госпиталь послужило увеличение количества заболевших в этом году. Для окончательного решения рассматривался опыт борьбы с пандемией в прошлом году, добавили в министерстве.

Госпиталь будет формировать коечный фонд для помощи нуждающимся.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Набережных Челнах прирост заболевших коронавирусом отмечен почти в два раза.

КВ
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