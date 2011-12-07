В Татарстане не планируются новые ограничения из-за коронавируса

В Татарстане не планируют ввести новые ограничения из-за распространения ковида по примеру других регионов. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она отметила, что в Татарстане не сняты ранее введённые ограничения, поскольку уровень коллективного иммунитета ещё недостаточный.

«На сегодня у нас есть еще много "мишеней" для вируса — те, кто ещё не болел, те, кто переболел и уже утратил иммунитет. И по этой причине риски у нас сохранялись, и мы не снимали ограничения. Поэтому говорить о введении каких-либо дополнительных ограничений, как это сейчас проходит в субъектах, пока не планируется», — сказала Авдонина.

Любовь Авдонина отметила, что в республике все ещё не разрешили работу ночных заведений, а также существует ограничения по массовым мероприятиям — не более 100 человек в помещении, и по наполняемости концертных залов.

«Кто это отменял, те субъекты, там мы на сегодня наблюдаем рост [заражений]. У нас сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая», — отметила представитель Роспотребнадзора.