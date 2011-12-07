В сфере образования Татарстана вакцинировались от коронавируса 70% сотрудников

Около 70% деятелей сферы образования Татарстана вакцинировались от коронавируса, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин ТАСС.

«У нас около 70% вакцинировано. В зависимости от школы, детского сада. Поэтому эту работу продолжим», — сообщил Хадиуллин.

Также он отметил, что учащиеся школ и институтов не будут переводиться на дистанционное обучение, поэтому в республике необходимо сохранить темпы вакцинации.

Ранее сообщалось, что всего на сегодняшний день зафиксировано 26 698 случаев COVID-19 в РТ.