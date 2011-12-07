Как казанцы борются с простудой?

«КВ» решили спросить у казанских жителей, болеют ли они простудными заболеваниями в сезон холодов, и попросили рассказать о своих народных методах борьбы с коварным вирусом.Нина Петровна, пенсионерка, 73 года:- Я уже и не помню, когда последний раз чихала и кашляла. Вот уже четвертый год прививаюсь от гриппа. Очень довольна результатом. Ведь в моем возрасте нужно быть особенно осторожной: болячек и так хватает своих возрастных.Динар Хабибуллин, студент, 19 лет:- Болею я часто - примерно раз в месяц. Все дело в том, что не привык надевать шапку. Когда начинаю заболевать, первым делом покупаю лимон, выжимаю весь сок в кружку, добавляю столько же горячей кипяченой воды и кладу одну столовую ложку меда. Выпиваю содержимое залпом и ложусь под теплое одеяло, чтобы пропотеть. На следующий день болезнь всегда отступает. Этим рецептом пользуется вся наша семья.Дильбар Юнусова, парикмахер, 27 лет:- Как только появляется легкое недомогание, всегда спасаюсь имбирным чаем. В кружку добавляю по одной чайной ложке свежего тертого имбиря и меда. Доливаю горячий зеленый чай, даю настояться напитку несколько минут и выпиваю, пока не остыл. Если нет самого имбирного корня, то можно использовать его и в сухом варианте, который продается в магазинах в виде порошка. Болею я примерно три-четыре раза в год.Олег Николаевич, предприниматель, 54 года:- Мне болеть никак нельзя. Заболел - работа встала, люди останутся без зарплаты. Никаких таблеток и уколов я не признаю. Вся эта «химия» только усугубляет процесс выздоровления, подрывая иммунитет. Поэтому пользуюсь только народными средствами по борьбе с простудой. Каждый вечер съедаю перед ужином салат из свежих овощей с добавлением лука и чеснока. В течение дня пью натуральный ягодный чай: малиновый, клюквенный, смородиновый или облепиховый. Облепиха, кстати, является природным иммуномодулятором. Всем советую включить ее в свой ежедневный рацион. А болею я крайне редко - один-два раза за весь год.Ольга Кириллова, мама двоих детей, 34 года:- Болеем мы с детьми часто, особенно с наступлением холодов, чуть ли не по два раза за месяц. Насморк всегда лечу только промыванием соленой водой до тех пор, пока не восстановится свободное дыхание через нос (на стакан кипяченой воды одна чайная ложка соли). Для лечения горла мелко нарезаю редьку, добавляю мед. Полученный сок пьем по чайной ложке перед едой. От першения в горле спасаюсь водным настоем ромашки или календулы - полоскаю им горло. От кашля нам всем помогает луковое варенье: полкило мелко нарезанного лука, литр воды, 400 граммов сахара. Ингредиенты необходимо перемешать и варить на медленном огне в течение трех часов. Когда варенье будет готово, добавить 50 граммов меда. Такое вкусное лекарство давать детям можно по одной чайной ложке после каждого приема пищи, а взрослым - до шести раз в день.