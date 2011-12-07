Любовь Авдонина: На сегодня говорить о введении каких либо дополнительных ограничений в Татарстане не планируется

На сегодня в Татарстане не планируется вводить никакх дополнительных ограничительных мер по коронавирусу, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По её словам, сегодня сохраняется большое количество тех, кто ещё не болел, или же той группы людей, у которых ослаб иммунитет после заболевания ранее. Но говорить о введении дополнительных ограничительных мер было-бы преждевременным решением. «У нас на сегодня сдерживаемая, контролируемая ситуация» — добавила она.

Она напомнила, что новые правила вводят в тех регионах, где некоторые меры поспешно отменили. В Татарстане этого не сделали.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что план по вакцинации от COVID-19 в Татарстане выполнен на 23%.