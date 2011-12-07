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В Башкирии отменили ввод справок о вакцинации для посещения ресторанов и спортзалов

Новые меры должны были вступить в силу сегодня, 26 июля.

В Башкирии отменили ввод новых антиковидных ограничений — справов о вакцинации для посещения ресторанов и спортзалов, которые должны были вступить в силу с 26 июля. Решение об этом было принято на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

«Сейчас все работают в прежнем режиме — все наши фитнесы и организации, но соблюдают меры которые есть — масочный режим», — отметил глава республики Радий Хабиров. 

Он добавил, что при тех цифрах заболевания, которые сейчас есть, вводить ограничения по республике пока не планируется.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по заявлению заместителя руководителя Роспотребнадзора Лобовь Авдониной, в Татарстане не планируется вводить никаких дополнительных ограничительных мер по коронавирусу.

КВ
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