Доктор Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет

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В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в своем Telegram-канале заявил телеведущий и врач Александр Мясников.
«У нас в России спад и процент положительных тестов продолжает снижаться. Так что, как многими ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал доктор.
Поскольку новых лекарств от СОVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации, добавил он.
«Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус „вязнет“ в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом не прокатило», — заявил Александр Мясников.
Ранее главный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушев заявлял, что вакцины против коронавируса безопасны для беременных.