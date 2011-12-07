Доктор Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 в России не будет

В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в своем Telegram-канале заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

«У нас в России спад и процент положительных тестов продолжает снижаться. Так что, как многими ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал доктор.

Поскольку новых лекарств от СОVID-19 еще не появилось, количество тяжелых случаев и смертей снижается только благодаря вакцинации, добавил он.

«Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус „вязнет“ в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом не прокатило», — заявил Александр Мясников.

Ранее главный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушев заявлял, что вакцины против коронавируса безопасны для беременных.