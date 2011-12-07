К чему приводит отказ родителей от прививок детям

Вспышка кори, бушующая сейчас в Европе, наглядно показала, к чему может привести скептическое и негативное отношение граждан к прививкам. - К сожалению, риск завоза инфекционных заболеваний остается. В Европе продолжаются вспышки кори. И там корь как раз подняла голову из-за значительного снижения уровня иммунизации населения. В качестве примера можно привести Украину, где на сегодня вакцинация практически сошла на нулевые показатели и отмечаются вспышки кори с летальным исходом, - рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.Специалист отметила, что в прошлом году в Татарстане все же удалось привить каждого четвертого отказника. За 8 месяцев этого года в необходимости вакцинации медики убедили более 8 тысяч человек. Однако достучаться до каждого отказника невозможно. - У нас в республике зарегистрировано 7470 отказов от прививки против полиомиелита. Это значит, что 7500 родителей подвергают своих детей опасности и риску развития заболевания, которое в дальнейшем минимум приведет к хромоте, максимум - к тяжелейшему поражению всей нервной системы, включая периферическую: не будут работать руки, ноги, внутренние органы, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.От прививки против коклюша отказались 4500 татарстанцев. Спикер отметил, что от этой болезни ребенок в течение нескольких лет будет задыхаться и кашлять, возможны остановки дыхания. От вакцинации от кори отказались 8400 человек. В тяжелых случаях болезнь приводит к менингоэнцефалиту, который грозит тяжелой инвалидностью с отсутствием психических функций.- У нас кори не было давно. Хорошая вакцинальная работа привела к тому, что на территории России она не регистрировалась. Перед нами была даже поставлена задача по ее ликвидации к 2016 году. Но, к сожалению, этого не удалось достичь: произошел завоз кори из Азии и Африки в Европу. Границы у нас не закрыты, риск завоза инфекции на нашу территорию и вспышек болезни среди непривитых остается, - продолжил Сергей Осипов.От прививки против эпидемического паротита отказались 8200 человек. В народе это заболевание называют свинкой. Болезнь может привести к бесплодию, импотенции, поражению поджелудочной железы, развитию в дальнейшем сахарного диабета 2-го типа. Вакцинироваться от вирусного гепатита В отказались 10 тысяч человек. Это тяжелейшее хроническое заболевание грозит циррозом печени, которое в свою очередь ведет к смерти в течение 10 лет. Прививка же на 100% защитила бы от самой болезни и ее негативных последствий.- Мне совершенно непонятна позиция родителей, которые настолько не любят своих детей, что готовы подвергнуть их риску развития таких серьезных заболеваний. Нигде в мире отказаться от прививки, которую тебе гарантирует государство, нельзя. Это политика государства по защите своего населения. Когда мы начинаем анализировать по возрастным, социальным группам, районам, где же больше всего отказов, выявляется определенная закономерность: чем меньше образовательный уровень людей, тем больше в этой когорте отказов от профилактических прививок. Некоторые идут на поводу недобросовестных и совершенно четко работающих на нашей территории граждан, которым не нужна здоровая и сильная Россия. В мире всего несколько компаний, которые разрабатывают вакцины. Они, естественно, не хотят терять свои рынки. В Татарстане была проведена большая проверка, изучали все - склады, где хранятся вакцины, то, как они получаются, используются. Экспертиза ВОЗ подтвердила, что российские вакцины безопасны и могут поставляться на международный рынок. Но это никому не нужно. Самое простое - заставить население сомневаться в наших препаратах и отказываться от профилактических прививок, - высказался Сергей Осипов. Отдельно медики остановились на обследованиях детей на туберкулез. Они рассказали, что Россия входит в число 22 стран мира с наибольшим бременем туберкулеза. В Татарстане ежегодно впервые заболевают этой инфекцией около 1500 человек. Каждый год от туберкулеза умирают 150 - 160 татарстанцев. - Это нередкая болезнь. В прошлом году у нас был зарегистрирован летальный случай - умер ребенок. В этом году в одной из семей, где родители в течение последних трех лет отказывались от иммунодиагностики, заболело двое детей. Часто мамы и папы ссылаются на то, что ребенка осмотрел педиатр и никаких признаков болезни не выявил. Но в 95 процентах случаев первичный туберкулез у детей протекает без клинических проявлений. По данным за семь месяцев этого года, в Татарстане более двух тысяч детей не прошли обследование на наличие туберкулезной инфекции. Часть из них посещают школы, детские сады, представляя опасность для окружающих и подвергая их большому риску, - подытожила заместитель главного врача по работе с детьми и подростками ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РТ» Рамзия Фатыхова.