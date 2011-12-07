Женское здоровье: не откладывайте профилактический осмотр

- Эльмира Рустамовна, многие женщины идут к гинекологу, только когда чувствуют неладное. Почему нельзя откладывать плановый осмотр?

- По статистике примерно у 10% женщин различные гинекологические заболевания (в том числе и онкологические) обнаруживаются именно на профилактическом осмотре. При этом пациентка может ни на что не жаловаться и чувствовать себя хорошо. Женщины откладывают визит к гинекологу, считая себя здоровыми. А когда скрытое заболевание уже проявляет себя, процесс лечения может стать сложным и длительным, не исключены и осложнения. Чем раньше обнаружена патология, тем легче она поддается лечению.

- Как часто надо посещать гинеколога?

- Если у женщины нет никаких жалоб, профилактический осмотр в идеале проводится раз в полгода. По крайней мере - не реже раза в год. Но внеплановый визит к гинекологу нужен при нарушениях менструального цикла, длительном кровотечении или кровянистых выделениях между месячными, неприятных ощущениях в интимной зоне, болях в нижней части живота. Посетить врача обязательно надо при возможной беременности, даже если женщина уже рожала и считает, что знает, как готовиться к материнству. Не стоит откладывать посещение доктора при смене полового партнера, в этом случае лучше подстраховаться и сдать анализы.

Повторюсь, вовремя обнаруженная инфекция легче поддается лечению, а это позволяет избежать серьезных последствий, таких как бесплодие, развитие онкологического заболевания. Современные методы диагностики позволяют выявить скрытые инфекции, которые еще никак не проявляют себя.

- Многие сейчас привыкли лечиться по совету знакомых, ищут информацию в интернете. И не идут к врачу, даже если замечают признаки болезни.

- Да, к сожалению, женщины нередко пренебрегают не только профилактическим осмотром, но и не спешат к врачу даже при явных признаках заболевания. Сами ставят себе диагноз, используя интернет, сами назначают лечение. А потом имеют большие проблемы со здоровьем.

Недолеченная инфекция нарушает состав микрофлоры влагалища, из-за чего ее защитные функции ослабевают. Инфекция в результате может проникнуть в матку, что грозит осложнениями. Кстати, больше половины гинекологических проблем - результат воспалительных заболеваний и их последствий. Назначить исследования, определить диагноз и подобрать схему лечения должен квалифицированный врач-гинеколог.

- Напомните правила подготовки к гинекологическому осмотру.

- Перед осмотром у доктора не рекомендуется проводить гигиенические процедуры с использованием мыла, крема и геля. Достаточно просто принять душ. Категорически нельзя спринцеваться, чтобы не нарушить микрофлору, иначе результаты анализов могут быть необъективными. По этой же причине следует за два-три дня до визита исключить интимную близость. На результаты анализа может также повлиять прием лекарственных препаратов. Поэтому для планового осмотра лучше выбрать время, когда за две недели до этого вы не принимали лекарства. Посещать гинеколога желательно в первой фазе цикла (сразу после менструации). И обязательно надо приготовиться ответить на вопрос, когда начались последние месячные. Это важная информация для врача, но многие пациентки не могут сразу вспомнить дату.

И конечно, необходимо планировать профилактический осмотр, чтобы исключить проблемы со здоровьем в будущем.

Беседовала Ольга ПАНИНА